Отец вернувшейся из плена ХАМАС американки раскрыл подробности ее состояния

Daily Mail: ХАМАС хорошо относился к двум американкам, освобожденным из плена

Освобожденная из плена ХАМАС американка чувствует себя очень хорошо и в данный момент получает всю необходимую помощь. Подробности состояния заложницы в интервью Daily Mail раскрыл ее отец Ури Раанан.

17-летняя Натали Шошана Раанан и ее 59-летняя мать Джудит Тай Раанан провели в плену у палестинского движения 13 дней. Женщины покинули палестинскую территорию без видимых телесных повреждений.

«У нее (у дочери — прим. «Ленты.ру») все очень хорошо. <...> Она мне ничего не сказала. Но она сказала мне, что они хорошо к ней относились, и у нее все хорошо», — делится Ури Раанан. Брат бывшей пленной Бен добавил, что его сестра все еще «выглядит как супермодель», несмотря на то, что через что ей пришлось пройти.

20 октября бригады «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) освободили двух гражданок США, мать и ее дочь при посредничестве Катара.