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12:39, 21 октября 2023Забота о себе

Названо лучшее время суток для употребления пельменей

Диетолог Круглова: пельмени лучше есть днем, когда организм полон сил

Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ

Пельмени лучше всего есть в дневное время, когда организм окончательно проснулся и готов к нагрузкам, которые подразумевают переваривание «тяжелых» мясных продуктов, из которых часто готовят это блюдо — свинины, баранины или говядины. Об этом рассказала диетолог Наталья Круглова, сообщает NEWS.ru.

«Красное мясо достаточно долго переваривается, вечером это может принести дискомфорт и помешать полноценному сну», — отметила она.

Ранее Круглова рассказала про способ сделать пельмени полезнее. По ее словам, чтобы после этого блюда не возникало ощущение тяжести, его нужно есть с овощами.

Эксперт посоветовала добавлять к пельменям достаточное количество клетчатки. Такой прием пищи, по словам диетолога, будет содержать необходимое количество белков, углеводов и пищевых волокон.

Круглова отметила, что овощей должно быть больше или хотя бы не меньше, чем пельменей. Тогда, указала диетолог, жирное блюдо из теста и мяса будет лучше перевариваться.

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