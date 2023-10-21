Пентагон заверил Украину в продолжении военной помощи
Министр обороны США Ллойд Остин пообещал украинскому коллеге Рустему Умерову добиваться от Конгресса дополнительных средств на продолжение военных поставок. Об этом сообщается на сайте Пентагона.
В ходе телефонного разговора с Умеровым американский министр подчеркнул продолжающуюся поддержку Киева со стороны Соединенных Штатов.
Главы ведомств также обсудили «успешные итоги» состоявшейся на прошлой неделе встречи стран-доноров военной помощи, а также «последние события на местах на Украине».
Ранее президент США Джо Байден запросил у Конгресса согласование бюджета, в который входит помощь Украине и Израилю. По данным Reuters, проект бюджета включает в себя помимо финансирования Израиля и Украины средства на обеспечение безопасности границ, помощь беженцам, меры по противодействию Китаю.