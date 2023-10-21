Пентагон заверил Украину в продолжении военной помощи

Глава Пентагона Остин заверил Киев в продолжении военной помощи со стороны США

Министр обороны США Ллойд Остин пообещал украинскому коллеге Рустему Умерову добиваться от Конгресса дополнительных средств на продолжение военных поставок. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

В ходе телефонного разговора с Умеровым американский министр подчеркнул продолжающуюся поддержку Киева со стороны Соединенных Штатов.

Главы ведомств также обсудили «успешные итоги» состоявшейся на прошлой неделе встречи стран-доноров военной помощи, а также «последние события на местах на Украине».

Ранее президент США Джо Байден запросил у Конгресса согласование бюджета, в который входит помощь Украине и Израилю. По данным Reuters, проект бюджета включает в себя помимо финансирования Израиля и Украины средства на обеспечение безопасности границ, помощь беженцам, меры по противодействию Китаю.