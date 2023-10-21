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22:18, 21 октября 2023Спорт

Поединок с участием Анкалаева в UFC завершился потасовкой

Поединок между Анкалаевым и Уокером на турнире UFC 294 признали несостоявшимся

Фото: Per Haljestam-USA TODAY Sports / Reuters

Поединок между российским бойцом смешанного стиля (MMA) Магомедом Анкалаевым и бразильцем Джонни Уокером на турнире UFC 294 был признан несостоявшимся. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В конце первого раунда российский спортсмен нанес запрещенный удар, после чего поединок был остановлен. Врачи приняли решение, что Уокер не может продолжать драться. Однако бойцы выразили желание продолжать поединок, из-за чего в октагоне началась потасовка.

Таким образом, на счету Анкалаева остается 18 побед, одно поражение и одна ничья в профессиональных ММА. В актве Уокера 21 победа и семь поражений.

Главным событием турнира UFC 294 станет поединок россиянина Ислама Махачева и австралийца Александра Волкановски. Махачев будет защищать титул чемпиона UFC в легком весе.

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      Анастасия Борисова
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