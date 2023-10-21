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16:13, 21 октября 2023Россия

Против терроризировавших самарских школьников мигрантов возбудили уголовное дело

Хинштейн сообщил, что против банды, терроризировавшей школьников, возбудили дело

Фото: Светлана Возмилова / Globallookpress.com

Против участников молодежной банды мигрантов, терроризировавших самарских школьников, возбудили уголовное дело. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Все участники группы несовершеннолетние, кроме 18-летнего, ранее судимого главаря. Хотя фамилия у него славянская, он является уроженцем Узбекистана», — написал парламентарий, добавив, что против участников банды СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж»).

Ранее Хинштейн сообщил, что к нему обратилась жительница Ленинского района Самары и сообщила, что мигранты преследуют детей на улице и пытаются их унизить. Депутат рассказал, что уже принял меры в связи с этим случаем, но с проблемой нужно бороться и на системном уровне.

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      Глеб Бажуткин
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