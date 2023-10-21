Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:05, 21 октября 2023Бывший СССР

Раскрыто нежелание ВСУ использовать западную технику против России

Modern Diplomacy: потери западной бронетехники принуждают ВСУ к «мясным штурмам»

Фото: Gleb Garanich: / Reuters

Западная бронетехника, переданная Киеву, стала легкой целью для российских войск в зоне спецоперации. Из-за этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены переходить к пехотным атакам — совершенно невыгодной тактике, которая приводит к «мясным штурмам», передает Modern Diplomacy.

«Американская бронетехника <…> плохо проявила себя на Украине. Европейские БТР <…> и другие типы техники также оказались хорошими целями для российской артиллерии, вертолетов с противотанковыми ракетами, "Ланцетов" и других дронов, а также мин», — сказано в статье. Отмечается, что в современных условиях ведения боя у бронетехники вскрылись проблемы с выживанием, поэтому украинская сторона не желает использовать ее против России.

В результате ВСУ вынуждены прибегнуть к пехотным атакам без сопровождения боевых автомобилей. Украинские солдаты продвигаются на передовую ночью и пытаются наступать на рассвете. Однако, отмечает издание, подобная стратегия только увеличивает потери в рядах армии Украины.

«Украина заплатила очень высокую цену за такую тактику, которая представляет собой лишь улучшенную версию "мясных штурмов"», — резюмирует автор статьи.

Ранее стало известно о появлении немецких танков Leopard на краснолиманском направлении. Однако украинские военные уточняют, что в настоящее время использование техники для прямых штурмовых действий невозможно.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      США заявили о готовности к диалогу с Россией по контролю над вооружениями

      Олимпийская чемпионка сравнила зарплаты в синхронном плавании и футболе

      В ДНР рассказали о продвижении российских военных на фронте

      Канье Уэст отказался участвовать в выборах президента США

      Украинские войска обстреляли Донецк

      Раскрыто нежелание ВСУ использовать западную технику против России

      Назван срок следующего пика стоимости биткоина

      В России увеличились сроки закрытия вакансий

      В Госдуме призвали запретить рекламу фастфуда в СМИ

      Врач назвала неочевидные последствия проблем с печенью и желчным пузырем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости