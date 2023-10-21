Modern Diplomacy: потери западной бронетехники принуждают ВСУ к «мясным штурмам»

Западная бронетехника, переданная Киеву, стала легкой целью для российских войск в зоне спецоперации. Из-за этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены переходить к пехотным атакам — совершенно невыгодной тактике, которая приводит к «мясным штурмам», передает Modern Diplomacy.

«Американская бронетехника <…> плохо проявила себя на Украине. Европейские БТР <…> и другие типы техники также оказались хорошими целями для российской артиллерии, вертолетов с противотанковыми ракетами, "Ланцетов" и других дронов, а также мин», — сказано в статье. Отмечается, что в современных условиях ведения боя у бронетехники вскрылись проблемы с выживанием, поэтому украинская сторона не желает использовать ее против России.

В результате ВСУ вынуждены прибегнуть к пехотным атакам без сопровождения боевых автомобилей. Украинские солдаты продвигаются на передовую ночью и пытаются наступать на рассвете. Однако, отмечает издание, подобная стратегия только увеличивает потери в рядах армии Украины.

«Украина заплатила очень высокую цену за такую тактику, которая представляет собой лишь улучшенную версию "мясных штурмов"», — резюмирует автор статьи.

Ранее стало известно о появлении немецких танков Leopard на краснолиманском направлении. Однако украинские военные уточняют, что в настоящее время использование техники для прямых штурмовых действий невозможно.