В Германии заявили о переплате в разы за американский газ

Депутат бундестага Котре: Германия переплачивает в 3-4 раза за газ из США

Депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре в беседе с ТАСС заявил, что ФРГ переплачивает за нынешние поставки газа в разы больше, чем платила за топливо из России.

«Германия платит в три-четыре раза больше за эти поставки, но газ из США, добытый методом фрекинга, не соответствует нашим экологическим стандартам», — пожаловался политик, не приведя при этом более точных данных.

При этом, отметил Котре, российский газ выгодный и экологичный, чего не скажешь о нынешних поставках — прежде всего, об американском сжиженном газе.