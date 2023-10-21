Украина вошла в тройку лидеров по американской помощи
Если Вашингтон выделит Украине еще 61,3 миллиарда долларов, она может занять второе место после Афганистана по объемам помощи от США с 2001 по 2023 годы. Об этом сообщает РИА Новости.
«Общий объем помощи США с 2001 по 2023 годы для Украины составит около 91,7 миллиарда долларов, а для Израиля — 77,4 миллиарда долларов. Это сделает Украину второй страной в мире по размеру помощи от Америки после Афганистана», — указывает агентство.
19 октября Джо Байден запросил у Конгресса согласование бюджета, в который входит помощь Украине и Израилю на 61,3 миллиарда долларов. Президент рассчитывает на поддержку со стороны обеих партий, так как проект отвечает интересам обеих сторон.
До этого политик назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией». По его мнению, такая поддержка критических партнеров Вашингтона будет приносить дивиденды будущим поколениям.