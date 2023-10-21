Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:44, 21 октября 2023Мир

Украина вошла в тройку лидеров по американской помощи

Украина может занять второе место после Афганистана по помощи от США

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Если Вашингтон выделит Украине еще 61,3 миллиарда долларов, она может занять второе место после Афганистана по объемам помощи от США с 2001 по 2023 годы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Общий объем помощи США с 2001 по 2023 годы для Украины составит около 91,7 миллиарда долларов, а для Израиля — 77,4 миллиарда долларов. Это сделает Украину второй страной в мире по размеру помощи от Америки после Афганистана», — указывает агентство.

19 октября Джо Байден запросил у Конгресса согласование бюджета, в который входит помощь Украине и Израилю на 61,3 миллиарда долларов. Президент рассчитывает на поддержку со стороны обеих партий, так как проект отвечает интересам обеих сторон.

До этого политик назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией». По его мнению, такая поддержка критических партнеров Вашингтона будет приносить дивиденды будущим поколениям.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Соловьев уволил Сатановского после его слов о Захаровой

      Украина вошла в тройку лидеров по американской помощи

      Названо лучшее время суток для употребления пельменей

      Названы самые дорогие футбольные вратари мира

      В Совфеде заявили о смещении приоритетов США с Украины на Израиль

      Президент Египта объяснил закрытие КПП на границе с сектором Газа

      Названо число арестованных израильскими силовиками палестинцев

      Мерил Стрип рассталась с мужем после 45 лет брака

      Число пострадавших при атаке ХАМАС на Израиль превысило пять тысяч

      В центре Москвы столкнулись шесть автомобилей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости