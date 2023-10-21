Украина вошла в тройку лидеров по американской помощи

Украина может занять второе место после Афганистана по помощи от США

Если Вашингтон выделит Украине еще 61,3 миллиарда долларов, она может занять второе место после Афганистана по объемам помощи от США с 2001 по 2023 годы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Общий объем помощи США с 2001 по 2023 годы для Украины составит около 91,7 миллиарда долларов, а для Израиля — 77,4 миллиарда долларов. Это сделает Украину второй страной в мире по размеру помощи от Америки после Афганистана», — указывает агентство.

19 октября Джо Байден запросил у Конгресса согласование бюджета, в который входит помощь Украине и Израилю на 61,3 миллиарда долларов. Президент рассчитывает на поддержку со стороны обеих партий, так как проект отвечает интересам обеих сторон.

До этого политик назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией». По его мнению, такая поддержка критических партнеров Вашингтона будет приносить дивиденды будущим поколениям.