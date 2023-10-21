В Германии заявили о потребности в российском газе

В бунденстаге признали необходимость «СП-2» для конкурентоспособности ФРГ

ФРГ необходимо использовать уцелевшую после взрыва ветку «Северного потока-2» для поставок российского газа, чтобы обеспечить конкурентоспособность отечественных производителей. Эту потребность признал представитель партии «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по экономике и энергетике Штеффен Котре, передает ТАСС.

Представитель бунденстага отметил, что недавнее заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца относительно того, что страна смогла заменить поставки газа из России и может этим гордиться, на самом деле несет разрушение как для компаний, так и для конечного потребителя.

«Рост цен на газ в два раза ведет к деиндустриализации ФРГ. Чтобы обеспечить конкурентоспособность, Германии нужно согласиться на закупки газа по уцелевшей ветке Nord Stream [2]», объяснил Котре.

Ранее в немецком бунденстаге призвали отремонтировать и использовать подорванные в 2022 году «Северные потоки». Кроме того, они предлагают профинансировать ремонтные работы из федерального бюджета.