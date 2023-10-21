В Госдуме допустили «дерусификацию» выдачи Google по просьбе Украины

Горелкин: Google изучит просьбу Киева по удалению поисковой выдачи на русском

Google может прислушаться к просьбе Украины и дерусифицировать поисковую выдачу. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в Telegram.

Депутат также допустил, что, кроме удаления выдачи на русском, может быть наложен запрет использования русскоязычного контента рекомендательными алгоритмами YouTube. По словам Горелкина, все это является продолжением информационной войны, в рамках которой власти Украины пытаются уничтожить русский язык.

«Сначала его убрали из документов, потом из культуры и СМИ, из образования и т.д. Но все тщетно: многие жители Украины продолжают говорить по-русски и переходить на суржик решительно отказываются», — отметил политик.

В заключение он выразил мнение, что Google, скорее всего, выполнит требование Киева. «Поможет ли это изжить русский язык на территории Украины? А вот в этом я сильно сомневаюсь», — констатировал Горелкин.

Ранее американская компания Apple отключила российскую версию официального сайта. При входе на него осуществляется переадресация на страницу со справочным материалом, который по-прежнему доступен на русском языке. Однако получить информацию о продуктах Apple на своем языке россияне больше не могут.