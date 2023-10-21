В Малайзии рассказали об ударе Путина по Западу

New Straits Times: обострение в Газе помогло Путину изобличить лицемерие Запада

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной, в частности в секторе Газа, изобличило лицемерие западных стран и тем самым помогло президенту России Владимиру Путину нанести по ним удар. Об этом сообщила малазийская газета New Straits Times.

В материале указано, что ситуация в Газе и на Западном Берегу неумолимо становится хуже. Автор намекает, что вмешательство США и ЕС никак не помогает, но и усиливает конфликт.

«Именно эта серьезная несправедливость гложет международное сознание и служит мощным клином против Запада как силы глобального блага и находки для таких, как президент России Владимир Путин, которые беспощадно бьют по западному лицемерию», — пишет журналист.

Надежды на прекращение эскалации палестино-израильских отношений в обозримом будущем нет, отмечается в статье. Не может оказать необходимую помощь и ООН, поскольку она «расколота разногласиями, которые делают ее бессильной».

«До недавнего времени считалось, что Соединенные Штаты, как доминирующая держава после Второй мировой войны, смогут поступить достойно, сбалансировав поддержку Израиля как союзника и стремление к надежному миру с палестинцами… Больше так никто не считает», — резюмировал автор статьи.

Ранее в Турции осудили визит президента США Джо Байдена в Израиль. Жест американской стороны сочли за одобрение ударов по сектору Газа.