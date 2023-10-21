Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:31, 21 октября 2023Интернет и СМИ

В Малайзии рассказали об ударе Путина по Западу

New Straits Times: обострение в Газе помогло Путину изобличить лицемерие Запада

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной, в частности в секторе Газа, изобличило лицемерие западных стран и тем самым помогло президенту России Владимиру Путину нанести по ним удар. Об этом сообщила малазийская газета New Straits Times.

В материале указано, что ситуация в Газе и на Западном Берегу неумолимо становится хуже. Автор намекает, что вмешательство США и ЕС никак не помогает, но и усиливает конфликт.

«Именно эта серьезная несправедливость гложет международное сознание и служит мощным клином против Запада как силы глобального блага и находки для таких, как президент России Владимир Путин, которые беспощадно бьют по западному лицемерию», — пишет журналист.

Надежды на прекращение эскалации палестино-израильских отношений в обозримом будущем нет, отмечается в статье. Не может оказать необходимую помощь и ООН, поскольку она «расколота разногласиями, которые делают ее бессильной».

«До недавнего времени считалось, что Соединенные Штаты, как доминирующая держава после Второй мировой войны, смогут поступить достойно, сбалансировав поддержку Израиля как союзника и стремление к надежному миру с палестинцами… Больше так никто не считает», — резюмировал автор статьи.

Ранее в Турции осудили визит президента США Джо Байдена в Израиль. Жест американской стороны сочли за одобрение ударов по сектору Газа.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Латвия призывает закрыть Балтийское море для России. Что на это ответили в Кремле?

      Российские банки спрогнозировали решение ЦБ по ключевой ставке

      Названы способы сбить цену за недвижимость

      Юрист рассказала о возвращении старой уловки мошенников в магазинах

      В ООН прокомментировали удар по православной церкви в секторе Газа

      В Малайзии рассказали об ударе Путина по Западу

      Симоньян сообщила о гибели 12 членов семьи оператора RT в Газе

      Пытающаяся ползать маленькая панда попала на видео в Московском зоопарке

      Стало известно о подготовке ЕС к работе над новым пакетом антироссийских санкций

      Американская разведчица обвинила Байдена во лжи насчет Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости