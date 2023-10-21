В США заявили о провале сделки об освобождении израильских пленных

WSJ: договоренность США, Израиля и Катара об освобождении 50 пленных провалилась

Договоренность при участии США, Израиля и Катара, которая могла бы привести к освобождению 50 израильских пленных, провалилась. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что переговоры об освобождении заложников проходят тяжело. По данным издания, сначала палестинское движение ХАМАС отказывалось обсуждать такую возможность. Кроме того, движение и группировка «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России) не знали точно, где находятся пленные, поскольку некоторых из них забрали не принадлежащие к организациям палестинцы, пишет газета.

Автор статьи отметил, что Соединенные Штаты, Израиль и Катар за последние несколько дней обсудили ряд предложений, включая временное прекращение огня, возобновление водоснабжения Газы со стороны Израиля и предоставление анклаву гуманитарной помощи.

Ранее ХАМАС заявило о решении освободить двух американок, мать и дочь, из плена в Газе при посредничестве Катара. Согласно заявлению группировки, жест преследовал цель «доказать американскому народу и всему миру, что заявления Байдена являются ложными и безосновательными».