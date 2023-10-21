Bloomberg: власти Израиля призвали военные органы строже проверять материалы СМИ

Глава совета Израиля по национальной безопасности Цахи Ханегби призвал орган военной цензуры страны строже проверять публикации в СМИ о дискуссиях в правительстве во время конфликта. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, в Израиле материалы, в которых затрагиваются подробности военных действий, подлежат проверке. Однако, по мнению властей, размещение ряда публикаций, ранее одобренных цензурой, имело негативные последствия.

20 октября сообщалось, что США и Евросоюз (ЕС) призвали Израиль отложить наземную операцию в Секторе Газа. Однако ранее Израиль принял решение о ее начале. Израильский посол в России Александр Бен Цви сообщил, что ее целью являются разрушение всех террористических структур ХАМАС и освобождение заложников.