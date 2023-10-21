В Херсонской области сообщили о расстреле заградотрядом более 10 солдат ВСУ

В Херсонской области сообщили, что заградотряд расстрелял свыше 10 солдат ВСУ

Свыше десяти солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) были расстреляны заградотрядом за отказ форсировать Днепр. Об этом в субботу, 21 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Херсонской области.

Накануне, 20 октября, губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что в составе ВСУ действуют заградотряды, которые на правом берегу Днепра стреляют по своим солдатам, отказывающимся форсировать реку.

По его словам, возле сел Ивановка и Новотягинка такой отряд открыл огонь по украинским солдатам, которые отказались переправиться через Днепр.

Сальдо подчеркнул, что украинских солдат используют как пушечное мясо. «За их спинами прячутся наемники, неонацисты и националисты», — добавил губернатор.