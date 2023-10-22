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21:21, 22 октября 2023Мир

Президента Словакии обвинили в затягивании назначения нового правительства

Фицо: глава Словакии Чапутова намеренно тянет с назначением нового правительства
Зузана Чапутова

Зузана Чапутова. Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Президент Словакии Зузана Чапутова специально затягивает с назначением нового правительства страны. Такое мнение высказал премьер-министр республики Роберт Фицо, передает РИА Новости.

Он отметил, что словацкий лидер намеренно откладывает принятие решение по этому вопросу, несмотря на то, что выборы в стране уже прошли. «Президент нашла еще одну причину потянуть время — кандидатуру Рудольфа Гуляка от партии SNS на должность министра окружающей среды», — заявил Фицо.

Политик напомнил, что Чапутова отказывается назначать правительство пока пост министра предлагают Гуляку. Он подчеркнул, что такое условие противоречит нормам конституции страны. По словам Фицо, глава государства не заботится об интересах народа, поскольку она не планирует переизбираться на свой пост.

Ранее президент Словакии решила остановить помощь Украине до созыва парламента. Уточнялось, что такое решение было принято в связи с победой на парламентских выборах антиукраинской партии Роберта Фицо «Направление — социальная демократия» (Smer-SD).

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      Марина Совина
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