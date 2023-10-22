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00:10, 22 октября 2023Наука и техника

Раскрыта опасность одиночества для здоровья

Health News: одиночество повышает риск фатального исхода от рака

Фото: Olli Kilpi / Unsplash

Ученые Американского онкологического общества раскрыли опасность жизни в одиночестве для здоровья. Оказалось, что одинокие взрослые имеют в среднем на 32 процента больший риск фатального исхода от рака, чем те, кто живет с другими людьми. Об этом сообщает издание Health News.

Исследователи проанализировали данные с 1998 по 2019 год для более чем 473 тысяч взрослых, полученные в ходе Национального опроса о состоянии здоровья в США. Согласно результатам опроса, в 2020 году около 38 миллионов человек жили одни по сравнению с 7 миллионами в 1960 году. Взрослые, живущие в одиночестве, с большей вероятностью были мужчинами, имели серьезные психологические расстройства или тяжелое ожирение, курили сигареты или употребляли алкоголь.

Связь между одиночеством и фатальным исходом от рака была сильнее среди белых с высоким уровнем образования, чем среди этнических меньшинств и взрослых с более низким уровнем образования. Для мужчин этот показатель был на 38 процентов выше, а для женщин — на 30 процентов выше. Такой результат может указывать на то, что высокая социальная поддержка этнических меньшинств могла ослабить эту связь.

Ранее сообщалось, что исследователи из Института медицинских исследований QIMR Berghofer доказали связь между облысением и раком кожи. Частично эта связь объясняется долгим пребыванием на солнце.

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      Александр Еникеев
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