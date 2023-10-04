Nature Communications: доказана связь между облысением и раком кожи

Исследователи из Института медицинских исследований QIMR Berghofer доказали связь между облысением и раком кожи. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications.

Предыдущие исследования показали, что выпадение волос по мужскому типу коррелирует с высокой частотой развития меланомы. Теперь специалисты смогли объяснить, почему это происходит. Для этого они проанализировали 29 тысяч случаев меланомы и кератиноцитарного рака. Также были учтены генетические данные о тестостероне и выпадении волос, чтобы установить, влияют ли гены, которые приводят к высокому уровню тестостерона или облысению, на риск развития рака кожи.

Авторы обнаружили, что связь между облысением и раком кожи наблюдается преимущественно во время долгого пребывания на солнце. Однако определенную роль играют и гены, связанные с выпадением волос и цветом кожи. Они также подчеркнули, что не нашли доказательств того, что уровень тестостерона как-либо на это влияет.

В апреле сотрудники Познанского университета медицинских наук (PUMS) пришли к выводу, что достаточное количество витамина D в организме способно повысить эффективность лечения меланомы.