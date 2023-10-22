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19:13, 22 октября 2023Интернет и СМИ

Американский журналист пожаловался на травлю невесты-россиянки

Журналист Хинкл пожаловался на травлю в интернете его невесты Анны Линниковой

Фото: @jacksonhinklle

Американский журналист Джексон Хинкл заявил, что интернет-тролли устроили травлю его невесте — участнице конкурса красоты «Мисс Вселенная», россиянке Анне Линниковой. На нападки он пожаловался в соцсети X (бывшая Twitter).

«Сионисты атакуют мою прекрасную невесту — участницу конкурса "Мисс Вселенная-2022" от России. Они постят фейковые, отредактированные фото и утверждают, что она работает в эскорте», — написал Хинкл. Он отметил, что его возлюбленная не заслужила такого отношения.

Журналист в своем аккаунте в X неоднократно критиковал Израиль и высказывался в поддержку Палестины на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Хинкл и Линникова начали встречаться после конкурса «Мисс Вселенная», который проходил в США в январе. До этого журналист публично восхитился красотой россиянки и выразил недоумение по поводу победы трансгендера на местном конкурсе красоты в США.

Анна Линникова из Оренбурга в июле 2022 года стала победительницей конкурса красоты «Мисс Россия — 2022». На конкурсе «Мисс Вселенная» она не вошла в топ-16 участниц и выбыла из полуфинала.

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      Олег Давыдов
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