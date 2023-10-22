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21:29, 22 октября 2023Мир

Иракская армия и курдские отряды «Пешмерга» заключили перемирие

Rudaw: армия Ирака и курдские отряды «Пешмерга» заключили перемирие

Фото: Ako Rasheed / Reuters

Армия Ирака и отряды «Пешмерга» (вооруженные силы автономного региона Курдистан) договорились о перемирии. Об этом сообщает телеканал Rudaw.

Бои между сторонами вспыхнули ранее в воскресенье. Причиной столкновений стали споры о принадлежности трех военных постов в городе Махмур на севере Ирака. Иракская армия захотела взять эти посты под контроль, однако «Пешмерга» отказались оставлять позиции.

В районе Махмура (провинция Эрбиль) проживает значительное число курдских беженцев из Турции. 19 сентября Рабочая партия Курдистана объявила о выводе оттуда всех своих сил.

20 октября американская военная база Айн аль-Асад на западе Ирака подверглась удару дронов и систем залпового огня. До этого атаке беспилотников подверглась американская база Эт-Танф в Сирии.

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      Марина Совина
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