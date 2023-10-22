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11:07, 22 октября 2023Мир

Использование ХАМАС оружия из Северной Кореи подтвердили

WP: у боевиков ХАМАС были найдены инструкции к северокорейскому оружию
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: KCNA / Reuters

После нападения исламистской группировки ХАМАС на Израиль 7 октября были найдены секретные военные документы — среди них были инструкции, датированные прошлым годом, по использованию разных видов оружия, в том числе северокорейского. С документами, обнаруженными в вещах боевиков, ознакомилась газета The Washington Post (WP).

Речь идет о северокорейских реактивных гранатометах F-7, поставку которых ХАМАС Пхеньян отрицает. По данным военных, которые показали часть найденной техники, израильские войска обнаружили около 50 фугасных боеприпасов.

Издание отмечает, что инструкции, скорее всего, предназначались для различных подразделений элитной бригады ХАМАС «Изз ад-Дин аль-Кассам» и других «ударных войск» группировки. В бумагах говорится, что они являются секретными и носить их с собой запрещено, кроме случаев, когда есть соответствующий приказ.

Помимо прочего, в документах указаны уязвимости в военной технике Израиля и даны советы по ликвидации противника при помощи ножа. Более того, в них есть карты и подробные планы нападений на несколько кибуцев (общин) вокруг сектора Газа. В бумагах также прописана цель: «взять солдат и гражданских лиц в качестве пленников и заложников и договориться об их освобождении».

Кроме северокорейской ракетной установки F-7, ХАМАС, вероятно, использовали управляемую противотанковую ракету Bulsae и самозарядную винтовку Type 58. Об этом ранее сообщил американский телеканал Fox News.

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      Мария Грушко
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