Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:27, 22 октября 2023Россия

Кадыров назвал действия Израиля в Палестине несмываемым позором

Кадыров: Израиль запятнал себя несмываемым позором за действия в Палестине

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Израиль навсегда запятнал себя несмываемым позором за действия в Палестине. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Творимые израильским режимом бесчинства и преступления напоминают человечеству, что фашизм остается реальной угрозой всему миру», — заявил он.

Политик добавил, что сотни тысяч мусульман Чечни продолжают каждую ночь собираться в крупных мечетях республики и молиться.

Ранее глава Чечни назвал операцию Израиля против ХАМАС геноцидом палестинского народа. Действия Израиля Кадыров оценил как чудовищные преступления.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Израиль пригрозил Ирану ударом

      Кадыров назвал действия Израиля в Палестине несмываемым позором

      Стали известны подробности об избивавшей сверстницу воспитаннице детдома

      В Херсонской области сбили летевшие на Крым ракеты

      Китай устроил налоговые проверки главному поставщику Apple

      США указали на угрозу на Ближнем Востоке от сторонников Ирана

      Раскрыты гонорары звезд за новогодние выступления

      Блогерша узнала об обидном мнении о русских женщинах из разговора с итальянцами

      Пентагон заявил о готовности к эскалации конфликта на Ближнем Востоке

      В МИД понадеялись на отправку удерживаемых Западом удобрений в беднейшие страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости