Кадыров назвал действия Израиля в Палестине несмываемым позором

Кадыров: Израиль запятнал себя несмываемым позором за действия в Палестине

Израиль навсегда запятнал себя несмываемым позором за действия в Палестине. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Творимые израильским режимом бесчинства и преступления напоминают человечеству, что фашизм остается реальной угрозой всему миру», — заявил он.

Политик добавил, что сотни тысяч мусульман Чечни продолжают каждую ночь собираться в крупных мечетях республики и молиться.

Ранее глава Чечни назвал операцию Израиля против ХАМАС геноцидом палестинского народа. Действия Израиля Кадыров оценил как чудовищные преступления.