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13:03, 22 октября 2023Спорт

Махачев обозначил требования к следующему сопернику

Чемпион UFC Ислам Махачев заявил, что не будет драться ради денег

Фото: Jasmin Frank / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев в интервью YouTube-каналу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) обозначил требования к следующему сопернику.

«Я хочу драться с настоящим претендентом! Мне нужен тот, чей бой захочет увидеть весь мир», — заявил спортсмен. Он подчеркнул, что не будет драться ради денег, и выразил желание получить претендента, который заслуживает поединка с ним.

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21 октября Махачев во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе на турнире в Абу-Даби. Российский спортсмен нокаутировал австралийца Александра Волкановски в первом раунде.

Всего в карьере 31-летний россиянин провел 26 боев, в которых одержал 25 побед, потерпев поражение только однажды. В активе 35-летнего Волкановски 26 побед при 3 поражениях.

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      Анастасия Борисова
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