В Молдавии потребовали ввести режим ЧП в сельском хозяйстве

Молдавские фермеры призывают ввести режим ЧП в сельскохозяйственном секторе

Молдавские фермеры призывают власти страны ввести режим чрезвычайного положения в сельском хозяйстве из-за проблем с кредитами. Об этом сообщил исполнительный директор Национальной федерации фермеров Василий Мирзенко, передает агентство «Прайм».

Он рассказал, что аграриям не удается погасить долги по кредитам, в результате чего у них конфискуют имущество. «Мы продолжаем требовать введения чрезвычайного положения в сельскохозяйственном секторе, чтобы освободить фермеров от ответственности перед кредиторами, отсрочить сроки погашения кредитов», — отметил Мирзенко.