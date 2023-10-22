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22:23, 22 октября 2023Бывший СССР

В Молдавии потребовали ввести режим ЧП в сельском хозяйстве

Молдавские фермеры призывают ввести режим ЧП в сельскохозяйственном секторе

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Молдавские фермеры призывают власти страны ввести режим чрезвычайного положения в сельском хозяйстве из-за проблем с кредитами. Об этом сообщил исполнительный директор Национальной федерации фермеров Василий Мирзенко, передает агентство «Прайм».

Он рассказал, что аграриям не удается погасить долги по кредитам, в результате чего у них конфискуют имущество. «Мы продолжаем требовать введения чрезвычайного положения в сельскохозяйственном секторе, чтобы освободить фермеров от ответственности перед кредиторами, отсрочить сроки погашения кредитов», — отметил Мирзенко.

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      Марина Совина
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