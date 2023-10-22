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13:59, 22 октября 2023Бывший СССР

На Украине заявили о скором начале тренировок пилотов на F-16

В ВСУ заявили, что тренировки летчиков на боевых F-16 стартуют в ближайшее время

Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen / Reuters

Первые летчики Вооруженных сил Украины (ВСУ) начнут тренировки на боевых истребителях F-16 в ближайшее время. Полеты будут проходить в сопровождении инструкторов. Об этом заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, его цитирует РИА Новости.

Пилоты уже отучились на тренажерах, авиатренажерах, которые полноценно воспроизводят кабину самолета, и сейчас находятся на этапе пересадки в учебно-боевой самолет. Пока украинские военные готовятся к обучению, которое будет проходить на американской военно-воздушной базе в Аризоне.

Киев рассчитывает получить истребители F-16 в первой половине 2024 года. Об этом ранее сообщал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Для этого в стране надо подготовить соответствующую инфраструктуру.

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