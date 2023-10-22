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07:16, 22 октября 2023Путешествия

В МИД рассказали о сложностях оформления российского паспорта за границей

МИД РФ: оформление внутреннего паспорта России за границей труднореализуемо

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Оформление внутренних паспортов РФ в российских учреждениях за рубежом труднореализуемо, об этом рассказал директор консульского департамента министерства иностранных дел Алексей Климов, пишет РИА Новости.

Как уточнил специалист, вопрос был проработан в межведомственном формате. «Данный алгоритм труднореализуем логистически», — указал Климов на сложности.

В апреле МИД получил обращение российского омбудсмена Татьяны Москальковой, предложившей упростить получение паспорта РФ соотечественниками за рубежом.

В сентябре в МИД России предложили проиндексировать сборы за консульские услуги, оказываемые россиянам за границей. В дипведомстве захотели повысить стоимость оформления обычного пятилетнего загранпаспорта с 30 до 35 долларов США (примерно с 2,9 тысячи до 3,4 тысячи рублей), а биометрического десятилетнего — с 80 до 90 долларов США (примерно с 7,7 тысячи до 8,7 тысячи рублей).

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      Марина Совина
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