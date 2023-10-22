В Египте рассказали о пострадавших из-за случайного израильского обстрела

Пограничники в Египте получили легкие ранения из-за случайного обстрела Израилем

Представитель египетской армии рассказал о пострадавших в результате случайного обстрела израильским танком территории Египта вблизи границы с сектором Газа. Об этом пишет Al Arabiya.

Несколько египетских пограничников получили легкие ранения после случайного попадания осколков снаряда из израильского танка, сообщил спикер армии Египта.

О том, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) по ошибке обстреляла территорию Египта, стало известно ранее в воскресенье, 22 октября. Уточнялось, что танк случайно выстрелил и попал в египетский пост недалеко от границы с Израилем и Газой, в районе израильского населенного пункта Керем-Шалом. В ЦАХАЛ заявили, что сожалеют об инциденте и будут расследовать его.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объяснил закрытие КПП на границе с сектором Газа. По его словам, меры были предприняты из-за израильских бомбардировок.