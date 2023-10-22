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10:26, 22 октября 2023Мир

Сирия прокомментировала удары Израиля по аэропортам Дамаска и Алеппо

Минобороны Сирии: аэропорты Дамаска и Алеппо выведены из строя
СюжетМинобороны:

Фото: Firas Makdesi / Reuters

Аэропорты в сирийских городах Дамаск и Алеппо выведены из строя после ракетного удара со стороны Израиля. Об этом сообщает Минобороны Сирийской Арабской Республики, передает РИА Новости.

По данным сирийского министерства, в результате атаки повреждены взлетно-посадочные полосы авиагаваней. Минтранс Арабской Республики отмечает, что все рейсы из этих аэропортов переведены в международный аэропорт Латакии. Жертвой ракетного удара стал один рабочий, еще один получил ранения.

«Около 5.25 утра в воскресенье враждебный Израиль атаковал с воздуха со стороны моря — побережья Латакии — и со стороны оккупированных Голанских высот. Удары нанесены по международным аэропортам Дамаска и Алеппо. <...> Повреждены взлетно-посадочные полосы, что вывело их из строя», — говорится в заявлении министерства.

22 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетные удары по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии. Залпы ракет произошли около 5:25 (время совпадает с московским) со стороны Средиземного моря к западу от Латакии и со стороны Голанских высот.

В ночь на 15 октября Минобороны Сирии заявило, что международный аэропорт Алеппо выведен из строя после ракетных ударов со стороны Израиля. Сообщения об израильских ударах по международным аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии прозвучали также 12 октября.

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      Варвара Кошечкина
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