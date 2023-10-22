США обвинили в руководстве войной против Палестины

Глава ХАМАС Машаль заявил, что именно США руководят войной против Палестины

Именно США руководят войной Израиля против Палестины. С таким обвинением выступил глава ХАМАС за рубежом Халед Машаль, его цитирует ТАСС.

«Америка сегодня возглавляет эту войну и планирует достичь своих целей по разгрому ХАМАС, поддерживает Израиль и снабжает его оружием», — говорится в заявлении лидера.

По его словам, «оккупанты хотят сокрушить ХАМАС и сектор Газа», а также уничтожить народную поддержку. При этом Машаль заметил, что ХАМАС участвовал ранее в пяти войнах против Израиля и все еще может противостоять ему.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант рассказал о трех этапах войны с ХАМАС. По словам Галанта, Тель-Авив сейчас находится на первой стадии, предполагающей авиаудары и наземные маневры с целью «уничтожения боевиков и нанесения ущерба инфраструктуре, чтобы победить ХАМАС».

Тем временем служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) и разведка «Моссад» создали Центр спецопераций «Нили» по уничтожению командиров ХАМАС.