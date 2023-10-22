Стало известно о перекрытии Красной площади в Москве

MSK1.RU: в Москве днем 21 октября перекрывали Красную площадь

Днем 21 октября в Москве вновь перекрывали Красную площадь и Васильевский спуск, об этом сообщает портал MSK1.RU.

Отмечается, что территория была огорожена железными заборами, кроме того, вводилось усиление, присутствовали сотрудники полиции и Росгвардии.

Один из охранников рассказал порталу, что перекрытие связано с подготовкой к годовщине военного парада в Москве 7 ноября 1941 года. По его словам, в этот день на мероприятие прибудут самолеты и танки времен Великой Отечественной войны.

Ранее Красную площадь закрывали 24 августа, а также она была недоступна для посещений в течение двух недель 27 апреля по 10 мая в связи с подготовкой и проведением празднования Дня Победы.

