Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:58, 22 октября 2023Россия

Стало известно о перекрытии Красной площади в Москве

MSK1.RU: в Москве днем 21 октября перекрывали Красную площадь

Фото: Unsplash.com

Днем 21 октября в Москве вновь перекрывали Красную площадь и Васильевский спуск, об этом сообщает портал MSK1.RU.

Отмечается, что территория была огорожена железными заборами, кроме того, вводилось усиление, присутствовали сотрудники полиции и Росгвардии.

Один из охранников рассказал порталу, что перекрытие связано с подготовкой к годовщине военного парада в Москве 7 ноября 1941 года. По его словам, в этот день на мероприятие прибудут самолеты и танки времен Великой Отечественной войны.

Ранее Красную площадь закрывали 24 августа, а также она была недоступна для посещений в течение двух недель 27 апреля по 10 мая в связи с подготовкой и проведением празднования Дня Победы.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ХАМАС заявил об отклонении Израилем предложения отпустить еще двоих заложников

      Стало известно о перекрытии Красной площади в Москве

      Нурмагомедов объявил об окончательном разрыве с MMA

      В ООН назвали ситуацию в Газе катастрофической

      Воздушную тревогу объявили в Киевской области

      Махачев обратился к Волкановски после защиты титула

      Мастер боевых искусств раскрыл причину уйти жить в лес на три года

      В ХАМАС заявили о готовности отпустить двух заложниц

      Российские войска заполучили целую ракету РСЗО HIMARS

      В аэропорту Внуково прокомментировали сообщения об огромных очередях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости