ВСУ обстреляли приграничный российский регион

Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле поселка Теткино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Теткино в Курской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, никто из местных жителей не пострадал, однако повреждена линия электропередачи. В результате в поселке частично пропал свет. «Осколками нанесен ущерб одному из домовладений. Обязательно окажем помощь в ремонте», — дополнил Старовойт.

14 октября глава региона рассказал, что Вооруженные силы Украины обстреляли Глушковский район Курской области. Никто из жителей не пострадал. В результате обстрела оказались обесточены поселок Теткино и села Коровяковка, Алексеевка и Попово-Лежачи.