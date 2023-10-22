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15:36, 22 октября 2023Россия

ВСУ обстреляли приграничный российский регион

Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле поселка Теткино

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Теткино в Курской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, никто из местных жителей не пострадал, однако повреждена линия электропередачи. В результате в поселке частично пропал свет. «Осколками нанесен ущерб одному из домовладений. Обязательно окажем помощь в ремонте», — дополнил Старовойт.

14 октября глава региона рассказал, что Вооруженные силы Украины обстреляли Глушковский район Курской области. Никто из жителей не пострадал. В результате обстрела оказались обесточены поселок Теткино и села Коровяковка, Алексеевка и Попово-Лежачи.

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