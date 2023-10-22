Взрыв произошел ночью в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги

«Зеркало недели»: в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги произошел взрыв

В Днепропетровске в ночь на 22 октября на фоне объявленной воздушной тревоги произошел взрыв, об этом в Telegram-канале сообщило украинское издание «Зеркало недели».

«Днепр, местные паблики сообщают о взрыве», — отмечается в публикации. Воздушные силы Украины предупредили об угрозе ракетных ударов в Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской областей.

Глава областной военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил, что под утро силами противовоздушной обороны (ПВО) над регионом была сбита ракета.

«Зеркало недели» также рассказало о звуках взрывов в прибрежных районах подконтрольного Украине города Херсона.

Накануне вечером в украинском Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Ночью сигналы тревоги прозвучали в Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

