Академик Гинцбург назвал особенность назальной вакцины от COVID-19

Гинцбург заявил, что назальные вакцины прерывают цепочку передачи коронавируса

Назальная вакцина от COVID-19 способна прервать цепочку передачи коронавируса. Отличительную особенность таких препаратов назвал глава Центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург в интервью «Газете.Ru».

Специалист считает, что назальная вакцина дает принципиально новые возможности в борьбе с коронавирусом. По его словам, введение препарата через нос дает стерильный иммунитет. «Это значит, что человек, который таким образом вакцинировался, не является дальнейшим переносчиком возбудителя. А тот, кто вакцинировался инъекционно, — является», — объяснил академик.

Он подчеркнул, что обновленный «Спутник V», который основан на XBB.1.5-варианте омикрона (кракен), будет выпущен также и в назальной форме. Сейчас проходят клинические испытания препарата. Ожидается, что в гражданский оборот он поступит не раньше марта 2024 года.

Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с «Лентой.ру» предупредил, что коронавирус может стать более патогенным и летальным из-за постоянно происходящих мутаций. По его словам, необходимо предпринимать все действия для подготовки к такому сценарию.