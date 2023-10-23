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12:54, 23 октября 2023Россия

Академик Гинцбург назвал особенность назальной вакцины от COVID-19

Гинцбург заявил, что назальные вакцины прерывают цепочку передачи коронавируса

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Назальная вакцина от COVID-19 способна прервать цепочку передачи коронавируса. Отличительную особенность таких препаратов назвал глава Центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург в интервью «Газете.Ru».

Специалист считает, что назальная вакцина дает принципиально новые возможности в борьбе с коронавирусом. По его словам, введение препарата через нос дает стерильный иммунитет. «Это значит, что человек, который таким образом вакцинировался, не является дальнейшим переносчиком возбудителя. А тот, кто вакцинировался инъекционно, — является», — объяснил академик.

Он подчеркнул, что обновленный «Спутник V», который основан на XBB.1.5-варианте омикрона (кракен), будет выпущен также и в назальной форме. Сейчас проходят клинические испытания препарата. Ожидается, что в гражданский оборот он поступит не раньше марта 2024 года.

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