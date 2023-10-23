Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева вышла в свет в спадающих штанах после похудения. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 41-летняя телеведущая предстала на премьере сериала Kristina Golden Butterfly в вязаной бежевой кофте с капюшоном и на молнии и брюках-карго коричневого оттенка. Также она дополнила образ сумкой на массивной золотистой цепочке, накрасила губы вишневой помадой и нарастила длинные ногти.

При этом знаменитость придерживала штаны руками, отметив, что они не подходят ей по размеру после потери веса. «Я просто стою и держу свои карго, потому что я стала меньше и теперь они с меня сваливаются», — отметила Водонаева.

В октябре бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева показала откровенные фото с фразой «я секс-символ эпохи». 41-летняя телеведущая снялась в темно-зеленом приталенном комбинезоне без рукавов и с широкими штанинами. Наряд оформлен декольте, открывающим часть груди.

Ранее фитнес-тренер Оксана Парфенова рассказала, что для борьбы с жировыми отложениями прежде всего нужно скорректировать питание, подобрав индивидуальное суточное соотношение белков, жиров и углеводов.