Азаров: мобилизационные ресурсы Украины опустошены, у ВСУ недобор военных

Мобилизационные ресурсы Украины опустошены, в связи с чем Вооруженные силы страны (ВСУ) испытывают недобор военных. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram.

По его словам, военкоматы активно привлекают к военной службе бывших заключенных и бандитов из-за исчерпания мобилизационного ресурса. «К тому же, украинцы бегут из страны всевозможными путями», — заявил Азаров.

Кроме того, подчеркнул бывший премьер, украинские военные просят провести ротацию, но удовлетворить их запрос невозможно из-за недобора в армию.

Ранее военнопленный Александр Лыска рассказал, что за время его службы в ВСУ были случаи, когда сослуживцы просились поехать на какое-то время домой, но так и не возвращались. Он признался, что не хотел идти служить, однако попал под мобилизацию.