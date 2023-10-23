В России назвали ошибкой одобрение Эрдоганом вступления Швеции в НАТО

Депутат Чепа: решение Эрдогана о членстве Швеции в НАТО ошибочно

Решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о вступлении Швеции в НАТО является ошибочным. Россия вынуждена будет сделать выводы и учитывать данную ситуацию в контексте дальнейших российско-турецких отношений. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Это ошибка Эрдогана. Трудно объяснить мотивы, которыми он руководствовался, принимая такое решение. Но Турция всегда играла исключительно в свои интересы. Но, конечно, мы будем реагировать на такую ситуацию», — подчеркнул политик.

Он добавил, что Россию и Турцию связывают многогранные, многосторонние отношения, но теперь страна будет вынуждена учитывать неожиданную позицию турецких партнеров.

«В контексте текущей ситуации с Палестиной это более чем странно и неожиданно. Я никак не могу объяснить такое решение, не было предпосылок к его принятию», — считает Чепа.

Ранее стало известно, что Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО. Теперь документ будет отправлен на рассмотрение в Великое национальное собрание Турции (турецкий парламент). Таким образом, Эрдоган предложил ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО.

