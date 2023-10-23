Дачников призвали срочно посадить четыре вида деревьев
Владельцев дачных участков призвали срочно посадить четыре вида деревьев. Такой совет им дали эксперты издания «БелНовости».
По словам специалистов, некоторые деревья лучше сажать именно осенью — так они хорошо приживутся и будут быстро расти. В качестве преимуществ осеннего периода для посадки деревьев они назвали возможность для деревьев адаптироваться к новым условиям и образовать сильную корневую систему, а для дачников — найти саженцы по более доступным ценам.
Среди деревьев, которые лучше сажать осенью, эксперты выделили яблоню, грушу, березу и клен. Они добавили, что яблоня и груша хорошо устойчивы к морозам и болезням, клен с легкостью адаптируется к различным почвам и климату.
В октябре дачников призвали срочно опрыскать плодовые деревья карбамидом.