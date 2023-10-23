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15:30, 23 октября 2023Среда обитания

Дачников призвали срочно посадить четыре вида деревьев

Дачников призвали срочно посадить яблоню, грушу, клен и березу

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Владельцев дачных участков призвали срочно посадить четыре вида деревьев. Такой совет им дали эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, некоторые деревья лучше сажать именно осенью — так они хорошо приживутся и будут быстро расти. В качестве преимуществ осеннего периода для посадки деревьев они назвали возможность для деревьев адаптироваться к новым условиям и образовать сильную корневую систему, а для дачников — найти саженцы по более доступным ценам.

Среди деревьев, которые лучше сажать осенью, эксперты выделили яблоню, грушу, березу и клен. Они добавили, что яблоня и груша хорошо устойчивы к морозам и болезням, клен с легкостью адаптируется к различным почвам и климату.

В октябре дачников призвали срочно опрыскать плодовые деревья карбамидом.

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      Полина Кислицына
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