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10:38, 23 октября 2023Культура

Дочь и сын Джигана сыграют главные роли в сериале

Дочь и сын Джигана и Оксаны Самойловой сыграют главные роли в сериале

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Младшие дети рэп-исполнителя Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) и его супруги российской предпринимательницы и модели Оксаны Самойловой сыграют главные роли в сериале. Об этом Самойлова сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Жена артиста рассказала, что их дети, 6-летняя Майя и 3-летний Давид, приступят к съемкам в проекте после того, как семья вернется из отпуска, а также призналась, что не знает, как им удастся совмещать работу с учебой и походом в детский сад.

«Я вообще не представляю, как мы это будем вывозить, совмещать со школой. Я не знаю, как это вышло, но это прикольно», — отметила предпринимательница.

Самойлова не стала уточнять, о каком именно сериале идет речь.

Ранее супруга рэпера отреагировала на новость об утрате своего бренда косметики Sammy Beauty.

В августе этого года Джиган подал заявку на регистрацию своего творческого псевдонима в качестве товарного знака.

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      Анастасия Астахова
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