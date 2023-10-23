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09:32, 23 октября 2023Забота о себе

Эффективность популярного средства для улучшения секса оценили

Фото: Elle Hughes / Unsplash

Некоторые эфирные масла могут положительно повлиять на уровень сексуального желания, считает основательница компании «КоММеК Органик», бьюти-эксперт Евгения Чумаченко. Эффективность популярного средства для улучшения качества интимной жизни она оценила в беседе с «Лентой.ру».

Чумаченко заявила, что некоторые разновидности эфирных масел действительно можно назвать природными афродизиаками. К ним она отнесла масла розы, корицы, кардамона или сандала, которые помогают улучшить настроение и повысить уровень энергии. Это, в свою очередь, способствует повышению либидо, что положительно сказывается на количестве и качестве секса, объяснила бьюти-эксперт.

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Однако, если причиной отсутствия возбуждения являются проблемы со здоровьем, никакие эфирные масла вернуть интерес к интимной близости не помогут, подчеркнула Чумаченко. «Если у вас есть проблемы с сексуальной функцией, лучше обратиться к врачу, чем пытаться решить проблему с помощью афродизиаков», — резюмировала она.

Ранее сексологи Элис Чайлд, Дженни Скайлер и Мелисса Кук назвали неожиданный способ повысить либидо. По их словам, временный отказ от секса поможет повысить страсть обоих партнеров.

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      Вера Владзиевская
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