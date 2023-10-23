Программа Excel от Microsoft помешала ученым

The Verge: Microsoft исправила функцию Excel, которая мешала работе ученых

Инженеры Microsoft исправили функцию редактора таблиц Excel, которая годами мешала ученым. Об этом сообщает издание The Verge.

Журналисты обратили внимание на новую версию Excel, в которой ее создатели внесли ряд исправлений. В частности, специалисты добавили возможность отключать функцию автоматического преобразования, которая упрощает ввод данных.

В материале говорится, что эта функция могла вредить ученым. Еще в 2020 году стало известно, что опция усложняла работу специалистам, изучающим генетику. Так, при вводе параметра MARCH1, который означает «перст 1, связанный с мембраной, кольцо-CH-типа», Excel исправляла его на дату — 1 марта. То же самое происходило при вводе показателя SEPT1, который программа исправляла на «1 сентября», и DEC1 — «1 декабря».

«Это очень, очень раздражает», — рассказывал летом 2020 года в разговоре с The Verge биолог из Великобритании Дезсо Модос. Чтобы избежать путаницы, ученым пришлось придумать ряд новых обозначений для своих параметров.

Ранее стало известно, что компания Microsoft добавит в свою операционную систему поддержку слуховых аппаратов. Отмечается, что ОС будет поддерживать аппараты с технологией Bluetooth LE Audio.