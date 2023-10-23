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11:50, 23 октября 2023Наука и техника

Программа Excel от Microsoft помешала ученым

The Verge: Microsoft исправила функцию Excel, которая мешала работе ученых

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Инженеры Microsoft исправили функцию редактора таблиц Excel, которая годами мешала ученым. Об этом сообщает издание The Verge.

Журналисты обратили внимание на новую версию Excel, в которой ее создатели внесли ряд исправлений. В частности, специалисты добавили возможность отключать функцию автоматического преобразования, которая упрощает ввод данных.

В материале говорится, что эта функция могла вредить ученым. Еще в 2020 году стало известно, что опция усложняла работу специалистам, изучающим генетику. Так, при вводе параметра MARCH1, который означает «перст 1, связанный с мембраной, кольцо-CH-типа», Excel исправляла его на дату — 1 марта. То же самое происходило при вводе показателя SEPT1, который программа исправляла на «1 сентября», и DEC1 — «1 декабря».

«Это очень, очень раздражает», — рассказывал летом 2020 года в разговоре с The Verge биолог из Великобритании Дезсо Модос. Чтобы избежать путаницы, ученым пришлось придумать ряд новых обозначений для своих параметров.

Ранее стало известно, что компания Microsoft добавит в свою операционную систему поддержку слуховых аппаратов. Отмечается, что ОС будет поддерживать аппараты с технологией Bluetooth LE Audio.

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      Андрей Ставицкий
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