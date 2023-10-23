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06:24, 23 октября 2023Бывший СССР

В ДНР рассказали об опыте взаимодействия российской ПВО с ракетами ATACMS

Гагин заявил, что у российской ПВО есть опыт взаимодействия с ракетами ATACMS
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

У российской системы противовоздушной обороны (ПВО) уже имеется опыт взаимодействия с ракетами Army Tactical Missile System (ATACMS), переданными Вашингтоном Украине. Об этом РИА Новости рассказал советник главы ДНР Ян Гагин.

Он обратил внимание, что в СМИ начала появляться информация о нанесенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) ударах с помощью этих ракет. «Назовем эти удары именно опытом, из которого мы должны будем извлечь какие-то уроки для результативного поражения подобных целей. Я думаю, это будет сделано нашими вооруженными силами», — сказал чиновник.

Также Гагин отметил, что аналогичная ситуация складывалась с такими ракетами как Storm Shadow и HIMARS

Ранее Гагин сравнил украинские власти с «обезьяной с гранатой». Он предупредил, что ВСУ могут бездумно атаковать ракетами ATACMS все объекты на территории России, до которых они смогут дотянуться.

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      Марина Совина
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