Гагин заявил, что Киев может бездумно атаковать территорию РФ ракетами ATACMS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут бездумно атаковать территорию России американскими ракетами дальнего действия Army Tactical Missile System (ATACMS). Об этом РИА Новости заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

Он сравнил украинские власти с «обезьяной с гранатой». «Они, возможно, бездумно будут наносить удары по всем объектам на территории Российской Федерации, до которых они смогут дотянуться», — предупредил чиновник.

Гагин добавил, что Россия способна ответить в случае использования Киевом этих ракет. «Я так думаю, мы начнем отвечать другими видами вооружения — ответ будет зеркальным», — сказал он. При этом советник выразил уверенность, что российская система противовоздушной обороны справится с перехватом этих ракет.

Ранее член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи заявил, что США приняли безответственное решение, передав Киеву ATACMS. Он пояснил, что эти ракеты на Украине ставят под угрозу жизни гражданского населения в будущем.

20 октября официальный представитель Пентагона Патрик Райдер рассказал, что Вашингтон получил заверения от Киева, что тактические ракеты ATACMS будут использоваться только на территории Украины.