В ДНР заявили о бездумных попытках Киева ударить ATACMS по России

Гагин: Киев способен бездумно использовать ракеты ATACMS для ударов по России

Киевские власти могут бездумно использовать поставленные США ракеты ATACMS для ударов по территории России, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.

Гагин сравнил режим Зеленского с «обезьяной, которой дали гранату». По его мнению, Киев будет бить по всем объектам на территории России, до которых сможет дотянуться.

«Это надо принимать во внимание, выстраивая противовоздушную оборону важных объектов, которых могут достичь эти ракеты», — считает Гагин.

Советник главы ДНР выразил мнение, что ATACMS Киеву поставили задолго до публичного объявления. При этом новые поставки таких ракет явно состоятся нескоро.

Также Гагин отметил, что у российской системы противовоздушной обороны уже есть опыт борьбы с ракетами ATACMS.