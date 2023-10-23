Следователи заинтересовались руководством российской школы из-за избиения детей

СК проверит руководство школы под Хабаровском из-за видео с избиением детей

Следователи инициировали проверку в отношении руководства школы №16 поселка Заветы Ильича под Хабаровском после публикации видео с избиением детей. Об этом сообщает РИА Новости.

Сотрудники Следственного комитета России намерены выяснить, была ли допущена халатность должностными лицами учебного заведения, в результате которой школьники бьют друг друга.

10 октября появилось в сети видео, на котором третьеклассник жестоко избил сверстника. На кадрах видно, что школьник перекидывает сверстника через плечо, и он падает, ударившись об пол. На следующей части видеозаписи обидчик бьет его по голове гимнастическим ковриком. «Выходи, я тебя сейчас буду бить», — говорит мальчик и с силой ударяет ковром пострадавшего, который не может ему ответить.

Девятилетий обидчик сверстника стоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, его мать работает в школе. Также было обнародовано еще одно видео, на котором несколько учениц старшей школы заставили четвероклассницу встать на колени и просить прощения на камеру.