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13:57, 23 октября 2023Мир

ХАМАС заявило о готовности к наземной операции Израиля в секторе Газа

ХАМАС: готовы противостоять Израилю в случае наземной операции в секторе Газа
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

ХАМАС готово противостоять Израилю в случае проведения им наземной операции в секторе Газа. О готовности палестинского движения к операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявил его представитель Абдель Латиф аль-Кану, сообщает ТАСС.

«Сопротивление отличается сплоченностью и силой, способностью управлять боевыми действиями и высоким уровнем готовности противостоять любой наземной агрессии в Газе», — сказал он.

Ранее стало известно, что израильские власти многократно откладывали начало полномасштабной наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа для того, чтобы выиграть время в переговорах по заложникам, удерживаемым палестинским исламским движением ХАМАС.

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      Семен Александров
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