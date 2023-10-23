ХАМАС заявило о готовности к наземной операции Израиля в секторе Газа

ХАМАС: готовы противостоять Израилю в случае наземной операции в секторе Газа

ХАМАС готово противостоять Израилю в случае проведения им наземной операции в секторе Газа. О готовности палестинского движения к операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявил его представитель Абдель Латиф аль-Кану, сообщает ТАСС.

«Сопротивление отличается сплоченностью и силой, способностью управлять боевыми действиями и высоким уровнем готовности противостоять любой наземной агрессии в Газе», — сказал он.

Ранее стало известно, что израильские власти многократно откладывали начало полномасштабной наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа для того, чтобы выиграть время в переговорах по заложникам, удерживаемым палестинским исламским движением ХАМАС.