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19:00, 23 октября 2023Среда обитания

Ипотечникам дали совет на случай потери работы

Юрист Гукова: потерявшим работу ипотечникам полагается отсрочка платежа
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Потерявшим работу россиянам полагается отсрочка платежа по ипотеке. О порядке действий в случае увольнения, серьезной болезни и других экстренных ситуаций ипотечникам в разговоре с Life напомнила юрист Ирина Гукова.

После обращения в банк условия по ипотеке могут быть пересмотрены. Рассрочка по кредитным платежам может увеличить длительность выплат и сумму процентов. Большинство банков без особых сложностей предоставляют отсрочку платежей и реструктуризацию кредита, отметила Гукова. В случае отказа она советует обратиться к банку-конкуренту. Наконец, для предоставления отсрочки по кредиту клиент может подать в суд заявление о банкротстве, но непременно после консультации с юристом.

Ни в коем случае нельзя бездействовать: накопленные долги по ипотеке обернутся штрафами и пенями. Это не пойдет на пользу кредитной истории клиента. При полугодовой задолженности банк имеет право взыскать с должника имущество.

Ранее сообщалось, что россияне стали оформлять льготную ипотеку дважды. Нарушители пользуются уязвимостью банков во взаимодействии с бюро кредитных историй (БКИ). Данные о новых оформленных ссудах поступают туда с задержкой. За это время недобросовестный ипотечник успевает оформить еще один кредит с господдержкой в другом банке, нарушив при этом закон.

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      Виктория Клабукова
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