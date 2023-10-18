Льготные ипотечники стали нарушать закон

«Известия»: россияне стали оформлять льготную ипотеку дважды

Россияне стали незаконно оформлять льготную ипотеку дважды. Нарушители пользуются уязвимостью банков во взаимодействии с бюро кредитных историй (БКИ), пишут «Известия» со ссылкой на источники.

Данные о новых оформленных ссудах поступают в БКИ с задержкой в три дня. За это время недобросовестный ипотечник успевает оформить еще один кредит с господдержкой в другом банке, нарушив при этом закон. Наличие второй льготной ипотеки у клиента финорганизации чаще всего выявляют уже на этапе сдачи отчетности. Также банки привыкли проверять, какие кредиты уже оформлены на клиента, по годовому проценту. Однако застройщики все активнее используют субсидирование ставки, поэтому проверка не дает банкам гарантий. Точные признаки льготных ипотек добавлены в состав кредитных историй только с 1 октября 2023 года.

Льготный заем под восемь процентов при ключевой ставке в тринадцать процентов обходится банкам в большую сумму. С 9 сентября 2023 года власти узаконили право банков повышать ставки по ипотеке с господдержкой до рыночного уровня при обнаружении факта повторного оформления клиентом такой ссуды. Тем не менее постановление не распространяется на займы, оформленные ранее. Не получая возмещение за выявленную у клиента повторную льготную ипотеку, банк не только теряет прибыль, но и несет убыток в пять процентов от суммы кредита. При этом ужесточение выдачи льготной ипотеки и проверок кредитной истории может сказаться на клиентском сервисе, сетуют собеседники «Известий».

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Постановление правительства № 2485 от 6 января 2023 года запрещает заемщику оформлять более одной ипотеки на новостройки под 8 процентов. В том случае, если клиент на момент подписания договора уже оформил такой кредит, неполученный доход за разницу рыночной и льготной ставки возместят только тому банку, в котором ипотека была оформлена впервые.

Ранее в России зафиксировали исторической максимум по объемам выдачи льготной ипотеки. В сентябре 2023 года на такие ссуды пришлось 60 процентов от общего объема жилищных кредитов. Показатель был достигнут даже в условиях повышения первоначального взноса по льготной ипотеке с 15 до 20 процентов.