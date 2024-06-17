Пьяный английский фанат уснул и переночевал на стадионе после матча Евро-2024

Пьяный английский фанат уснул и провел ночь на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене после матча первого тура группового этапа Евро-2024 между сборными Англии и Сербии. Об этом сообщает Telegram-канал Первый спорт.

На опубликованном фанатом видео он просыпается в четыре часа утра на стадионе. При этом другие болельщики, стюарды и сотрудники полиции не заметили спящего мужчину.

Матч сборных Англии и Сербии прошел 16 июня. Британская команда одержала победу со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Джуд Беллингем.

До игры английские и албанские фанаты напали на бар, в котором находились сербские болельщики, среди которых был и сын президента Сербии Данило Вучич. Его сопровождали 20 бойцов сербского спецназа в штатском, они приняли участие в потасовке. В результате англичане приняли основной удар на себя, в то время как албанцы скрылись с места происшествия.

Евро-2024 проходит в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная России пропускает турнир из-за отстранения Союза европейских футбольных ассоциаций.