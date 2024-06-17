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20:30, 17 июня 2024Забота о себе

Уролог назвал основные причины мужского бесплодия

Фото: Image Point Fr / Shutterstock / Fotodom

Причину мужского бесплодия часто стоит искать в генетических мутациях, которые нарушают сперматогенез — процесс образования сперматозоидов, рассказал уролог-андролог Дмитрий Журавский. Основные причины мужского бесплодия он назвал в беседе с изданием «Доктор Питер».

Среди мутаций, влияющих на фертильность, он назвал мутации в генах созревания тестостерона и гене SHBG, который кодирует глобулин, связывающий половые гормоны. Другой основной причиной мужского бесплодия может быть варикоцеле, или варикозное расширение вен семенного канатика яичка.

«Это заболевание также может иметь генетическую природу, когда мужчина получает в наследство недостаточный тонус сосудов. Триггерами развития варикоцеле также часто становятся воспалительные заболевания мочеполовой системы, в том числе простатит, половые инфекции, интенсивные физические нагрузки или травма мошонки», — перечислил уролог.

Он добавил, что варикоцеле диагностируют примерно у 40 процентов бесплодных мужчин, его лечат с помощью хирургического вмешательства. Сперматогенез восстанавливается уже через три месяца после операции, а зачать ребенка в 60-70 процентах случаев паре удается в течение года с момента вмешательства, отметил Журавский

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Среди возможных причин проблем с зачатием уролог назвал заболевания эндокринной системы, в том числе сахарный диабет и метаболический синдром, а также нездоровый образ жизни: курение, лишний вес и ожирение, стресс и гиподинамию — недостаток физической активности. «Вредные привычки, неправильное питание, сидячий образ жизни влияют как на выработку полового гормона тестостерона, так и на сперматогенез. Эти факторы также обязательно стоит учитывать при планировании зачатия», — заключил он.

Ранее 24-летней россиянке удалили необычную опухоль. При плановом кесаревом сечении врачи выявили у женщины необычное новообразование яичника размерами 15 на 7 сантиметров, которое было экстренно удалено.

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      Александра Лисица
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