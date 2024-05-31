Россиянке при родах удалили необычную мужскую опухоль

В Ростове-на-Дону роженице удалили опухоль из клеток с мужскими гормонами

24-летней россиянке удалили необычную опухоль в акушерском стационаре городской больницы №6 в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил на своей странице во «ВКонтакте» местный Минздрав.

Женщина поступила в больницу на плановое кесарево сечение, в результате родов на свет появилась здоровая девочка весом три килограмма и ростом 49 сантиметров. Однако при операции врачи выявили у россиянки новообразование яичника размерами 15 на 7 сантиметров, которое было экстренно удалено.

Как рассказала акушер-гинеколог Елена Акопджанова, гистология показала: это была сертолиома яичника. «Она образована из особых клеток, вырабатывающих мужские гормоны. Это очень редкие новообразования — 1,5-2 процента от всех случаев», — объяснила она. Женщине рекомендовали проконсультироваться у врача-онколога и сдать анализ крови на онкомаркеры.

Специалисты также перечислили симптомы этого редкого вида новообразования. Ими могут быть нарушения менструального цикла, бесплодие, уменьшение груди, огрубение голоса, избыточный рост волос по мужскому типу, уменьшение количества подкожного жира, появление мужских черт.

Ранее 48-летней женщине в Московском областном онкологическом диспансере удалили опухоль, вес которой составлял около трети от всей массы ее тела. Женщина была госпитализирована с жалобами на боли и рост живота в объеме — обнаружилось, что у нее рак яичников третьей стадии.