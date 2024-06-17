Филипп Киркоров рассказал о планах на актерскую карьеру

Филипп Киркоров заявил, что не планирует отправляться на гастроли этим летом

Эстрадный певец Филипп Киркоров заявил, что не планирует отправляться на гастроли этим летом. Его цитирует

MK.RU.

По словам артиста, он не будет проводить концерты ни в Сочи, ни в Анапе, ни в других курортных городах в летний период этого года. «Заколебался ездить по гастролям. Уже полтора года не езжу», — сказал он.

Киркоров отметил, что в это время он планирует участвовать в съемках в качестве актера. «Я летом буду сниматься в фильме: у нас полный метр. Собственно говоря, это, пожалуй, самое главное событие для меня в ближайшие месяцы. Это будет комедия. С [юмористом Денисом] Дороховым будем сниматься», — сказал он.

Ранее сообщалась, что эстрадный певец Бедрос Киркоров, отец Филиппа Киркорова, потерял миллионы рублей в результате обмана.