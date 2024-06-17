Филипп Киркоров рассказал о планах на актерскую карьеру

Эстрадный певец Филипп Киркоров заявил, что не планирует отправляться на гастроли этим летом. Его цитирует
MK.RU.
По словам артиста, он не будет проводить концерты ни в Сочи, ни в Анапе, ни в других курортных городах в летний период этого года. «Заколебался ездить по гастролям. Уже полтора года не езжу», — сказал он.
Киркоров отметил, что в это время он планирует участвовать в съемках в качестве актера. «Я летом буду сниматься в фильме: у нас полный метр. Собственно говоря, это, пожалуй, самое главное событие для меня в ближайшие месяцы. Это будет комедия. С [юмористом Денисом] Дороховым будем сниматься», — сказал он.
Ранее сообщалась, что эстрадный певец Бедрос Киркоров, отец Филиппа Киркорова, потерял миллионы рублей в результате обмана.