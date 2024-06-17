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20:33, 17 июня 2024Культура

Филипп Киркоров рассказал о планах на актерскую карьеру

Филипп Киркоров заявил, что не планирует отправляться на гастроли этим летом
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Эстрадный певец Филипп Киркоров заявил, что не планирует отправляться на гастроли этим летом. Его цитирует
MK.RU.

По словам артиста, он не будет проводить концерты ни в Сочи, ни в Анапе, ни в других курортных городах в летний период этого года. «Заколебался ездить по гастролям. Уже полтора года не езжу», — сказал он.

Киркоров отметил, что в это время он планирует участвовать в съемках в качестве актера. «Я летом буду сниматься в фильме: у нас полный метр. Собственно говоря, это, пожалуй, самое главное событие для меня в ближайшие месяцы. Это будет комедия. С [юмористом Денисом] Дороховым будем сниматься», — сказал он.

Ранее сообщалась, что эстрадный певец Бедрос Киркоров, отец Филиппа Киркорова, потерял миллионы рублей в результате обмана.

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